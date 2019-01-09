Сепаратистов "ДНР" потроллили в Сети: "Фашистов прогнали, а мусор не вывозят и снег не чистят"

09.01.2019 07:48

Соцсети насмешила анонимная жалоба одного из жителей оккупированной Макеевки.

На вопрос одного из макеевских сепаратистов "где же наши коммунальные службы?" обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

Житель захваченной боевиками "ДНР" Макеевки возмущен бездействием приходом коммунальных служб города, которые с приходом зимы не утруждают себя уборкой снега и вывозом мусора. Возмущения сепаратиста насмешили Казанского.

"Надо же, фашистов прогнали, от Украины отделились, а мусор не вывозят и снег не чистят. Как же так?" – смеется журналист.

Комментаторы поспешили "обрадовать" фанатов "русского мира" новостью о том, что скоро Макеевка станет похожа на российский провинциальный город. Также соцсети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР".

Ранее россиянка мощно ответила сепаратистам "Л/ДНР", которые мучаются от невзгод жизни на оккупированном Донбассе.