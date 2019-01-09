Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке

09.01.2019 14:00

Сегодня утром, 9 января, все контрольные пункты въезда - выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода.

Утром, 9 января, обстановка на КПВВ на лини разграничения на оккупированном Донбассе носила весьма сложный характер из-за погодных условий и большого числа машин, передает "Диалог.UA".

Очевидцы описывали ситуацию в социальных сетях на КПВВ "Майорское" так: "8:49. Блокпост "Горловка". По состоянию на 9:40 (по Москве – ред.) 185 автомобилей, 38 автобусов и микроавтобусов, до 320 человек пешей очереди".

На "Марьинке" обстановка была не лучше: "6:43. На "Каргиле" около 50 машин и уже где-то столько же насобиралось льготников за последние 15-20 минут". Аналогично сложно было проехать и через "Новотроицкое": "6:29.

На Еленовке в Украину больше 200 машин"; "8:18. На Еленовке в сторону Украины машин 150 общая и 30 льгота". "Это Еленовка на Украину, льготка почти наполовину этой очереди. Поток машин не останавливается. Людей стоит много на нулевом. Мы не считали. Но много. Автобусы ходят", - пишут пользователи в социальной сети.



Источник: www.dialog.ua