В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет

09.01.2019 15:48

Жители временно оккупированного Донецка попали в критическую ситуацию – дороги не чистятся, скорые не могут подъехать, людей, заблокированных в доме обвалившимся козырьком, спасать никто не спешит. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Донецке из-за снегопадов последних дней сложилась критическая ситуация. Дончане сообщают, что дороги засыпаны снегом настолько, что не могут проехать даже машины скорой помощи.

В одном из многоэтажных жилых домов под тяжестью снега обвалился козырек над дверью подъезда. Люди оказались заблокированы в доме, но спасать их никто не спешит. «МЧС ДНР» заявляет, что «раньше 10 числа» помогать никто не будет. То есть, в лучше случае, только 10 числа люди смогут выйти купить хлеба, попасть на работу, вызвать врача и т.д.

В то же время дончане обратили внимание, что вся снегоуборочная техника и множество КАМАЗов убирают и вывозят снег с площади Ленина.

Вот как в соцсетях описывают происходящее дончане:

«Донецк Дороги почищены абыяк. Каша. Тротуаров местами нет, местами — лисьи тропы. Дворы никто не чистит с начала праздников. Не может даже скорая заехать. Сосульки по полметра длиной. Зато камазы вывозят снег с пл.Ленина аж бегом. Подозреваю, что все тракторы там же...»

«В жилом доме обвалился козырёк в подъезде. Войти-выйти нельзя. Звонят в МЧС. «До 10-го числа ничем помочь вам не можем.» Люди не могут выйти из дома. Но нет. Ждите чуда. Донецк».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.