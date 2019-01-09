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Архив - Донецкая область

В Донецке в многоэтажном доме прогремел взрыв. Подробности

09.01.2019 10:28
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В Донецке в многоэтажном доме прогремел взрыв. Подробности

Вечером 8 января в одном из многоэтажных домов временно оккупированного пророссийскими террористами Донецка прогремел мощный взрыв. Об этом в сервисе микроблогом Twitter сообщает человек, пишущий под ником Necro Mancer, ссылаясь на сообщения социальной сети, запрещенной на территории Украины.

По его словам, данное чрезвычайное происшествие случилось в Буденновском районе, в непосредственной близости от кинотеатра «Березка», передает replyua.net.

В сообщении также говорится, что взрыв произошел, предположительно на 5 этаже жилого дома. Согласно предварительным данным, там взорвалась граната. В вышеуказанной социальной сети также говорится, что на место происшествия прибыли «сотрудники» «МЧС ДНР». 

В комментариях к данному посту пользователи также сообщили, что в одном из многоэтажных домов, расположенных по улице Танкерной, возник пожар. По всей видимости, именно там и произошел взрыв. Другие пользователи социальной сети утверждают, что в результате взрыва погиб собственник квартиры, в которой и прошел взрыв. В соответствии с их данными, в момент взрыва он находился дома один.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
 
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