- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Жители "ДНР" в Сети активно планируют протесты против оккупантов и ликвидацию ненавистных им боевиков 12:47
В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии
В Мариуполе разыскивают злоумышленника, который жестоко избил мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.
"В Кальмиусском районе Мариуполя совершено нападение на мужчину. Пострадавший жестоко искалечен. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в местной больнице. Развернуты неотложные оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, сегодня, 9 января, неизвестный чуть не убил жителя Мариуполя, который возвращался домой. Злоумышленник напал с металлическим предметом сзади. У мужчины изуродованное лицо, тяжелые травмы конечностей. Сейчас за его жизнь борются медики.
В полиции также подчеркнули, что раскрытие преступления взято под личный контроль руководства ГУНП в Донецкой области. Задействован личный состав уголовного розыска областного главка.
"Досудебное расследование осуществляется по факту причинения тяжких телесных повреждений (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, мужчина, нападение
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- В Донецке люди заблокированы обвалившимся козырьком подъезда. Помощи нет15:48
- Донбасские КПВВ стали больше «штурмовать»15:03
- Житель Авдеевки, попав «на подвал», стал сторонником «ДНР»14:15
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке 14:00
- Суд Львова приговорил к 10 годам лишения свободы украинца-боевика "ЛНР"13:45
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- Морозы и осадки: синоптики предупредили об ухудшении погоды до конца недели18:03
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- В Германии персонал трех аэропортов готовится объявить забастовку. Под угрозой два рейса в Киев17:20
- Россия выставила на границе с Украиной дополнительный пограничный пост17:02
- На КПВВ на Донетчине работают пункты оказания помощи 16:45
- Скандал в ВСУ, задержано руководство: что происходит16:30
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен 16:15
- Российская школьница выстрелила себе в лицо во время попытки сделать селфи16:00
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения