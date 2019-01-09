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В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой
09.01.2019 17:51
Подразделения НВФ заявили, что уничтожили в районе прифронтовой Авдеевки Донецкой области беспилотник ВСУ. Об этом сегодня сообщил «начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.
Представитель ОРДО отметил:
«В районе северо-восточнее Авдеевки нашими дежурными средствами противовоздушной обороны зафиксирован и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат типа „Фантом“».
По его словам, сбитый беспилотник якобы принадлежит «командованию 93-й механизированной бригады, который она использовала для разведки района.» представитель УНМ.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Авдеевка, беспилотник, ВСУ, ОРДО, НВФ
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