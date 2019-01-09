Жаркий ночной бой на Донбассе: бойцы ВСУ ответным ударом точно ликвидировали боевиков

09.01.2019 10:10

Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что в рядах Вооруженных сил Украины нет летальных и санитарных потерь.

Минувшие сутки, 8 января, запомнились тем, что боевики "Л/ДНР" 1 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Военные сообщили, что боевики вели огонь по опорным пунктам наших войск из “гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на луганском направлении”.

К счастью, ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.

“В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства”, — добавляется в сообщении штаба ООС.

Согласно данным разведки, два боевика погибли и один получил ранения. Подчеркивается, что, несмотря на ухудшение погодных условий, бойцы ВСУ продолжают надежно контролировать действия противника на линии фронта.



Источник: www.dialog.ua