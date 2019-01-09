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Жаркий ночной бой на Донбассе: бойцы ВСУ ответным ударом точно ликвидировали боевиков
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что в рядах Вооруженных сил Украины нет летальных и санитарных потерь.
Минувшие сутки, 8 января, запомнились тем, что боевики "Л/ДНР" 1 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Военные сообщили, что боевики вели огонь по опорным пунктам наших войск из “гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на луганском направлении”.
К счастью, ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.
“В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства”, — добавляется в сообщении штаба ООС.
Согласно данным разведки, два боевика погибли и один получил ранения. Подчеркивается, что, несмотря на ухудшение погодных условий, бойцы ВСУ продолжают надежно контролировать действия противника на линии фронта.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ
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