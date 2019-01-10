Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища

10.01.2019 19:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища

В окупованій Макіївці, через сильні снігопади виявилися ізольованими від світу близько 50 жителів селища Маяк
Про це повідомляє Depo.Донбас.
Повідомляється, що люди не можуть дістатися від своїх будинків навіть до найближчої автобусної зупинки.
"7 січня засипало снігом 3 км центральної дороги нашого селища. Пройти або проїхати неможливо. Снігу по пояс. Ми в прямому сенсі слова замуровані, і якщо так-сяк прочистити доріжки від своїх будинків до центральної вулиці ми зможемо, то 3 км головної дороги вручну прочистити неможливо", - розповіла місцева жителька.
За її словами, в селище вже четвертий день не привозять хліб.
"Хлібовозка приїжджала до нас три рази на тиждень. У понеділок не змогла приїхати, в середу теж, і судячи з усього, не приїде і в цю п'ятницю. Уже будемо тиждень сидіти без хліба", - зазначила жінка.
Повідомляється, що жителі зверталися до "влади", однак ті ігнорують ситуацію. У той же час, через відсутність дороги до людей похилого віку не може доїхати і "швидка допомога".
"У селищі живе багато пенсіонерів, деяким з них більше 90 років. На вулиці Ширшова немовля. У мене в серці встановлений кардіостимулятор. Якщо в когось щось трапиться, нам ніхто не зможе допомогти. За великим рахунком ми навіть не можемо прийти на допомогу один одному", - розповіла місцева жителька.



Теги: Донбасс, Макеевка, скорая помощь, снегопад, хлеб, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх