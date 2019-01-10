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Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении
10.01.2019 20:02
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области понесли потери в живой силе. Ликвидированы двое боевиков.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает пресс-центр ООС со ссылкой на данные разведки, 9 января 2018 года на временно оккупированных территориях Донецкой области ликвидированы двое боевиков «ДНР».
Теги: Россия, Донбасс, разведка, ликвидация, ДНР, боевики, потери, ООС
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