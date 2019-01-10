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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ письменного разрешения на движение

10.01.2019 14:22
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Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ письменного разрешения на движение

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ письменного разрешения на передвижение в населенных пунктах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию 8 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте вблизи н. п. Озеряновка (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии, что наблюдателям не разрешено продолжать движение в направлении Озеряновки без письменного разрешения от руководства вооруженных формирований. Примерно через 20 минут после вмешательства руководства вооруженных формирований команде СММ разрешили проследовать далее».



Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
 
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