Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ письменного разрешения на движение

10.01.2019 14:22

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ письменного разрешения на передвижение в населенных пунктах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию 8 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте вблизи н. п. Озеряновка (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии, что наблюдателям не разрешено продолжать движение в направлении Озеряновки без письменного разрешения от руководства вооруженных формирований. Примерно через 20 минут после вмешательства руководства вооруженных формирований команде СММ разрешили проследовать далее».