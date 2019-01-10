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Главарь "ДНР" дал прогноз про крах Украины, который провалился спустя сутки
Боевики "ДНР" громко опозорились в связи с прогнозом по Украине, который с треском провалился и стал поводом для массовых насмешек и издевательств пользователей социальных сетей, пишет Диалог.UA.
Пользователи обратили внимание на заявление начальника пресс-службы армии "ДНР" Даниила Безсонова, который 7 января принялся насмехаться над Украиной за то, что привезенный в Украину из Стамбула Томос якобы оказался "липой", так как на нем не хватает необходимых подписей. Безсонов бросился утверждать, что подписи так и не будут собраны, а Томос останется неполноценным. На следующий день после появления информации об отправке Томоса на подпись в Стамбул главарь боевиков "ДНР" продолжал утверждать, что все подписи так и не соберут. При этом последний твит Безсонова, в котором он подтвердил подписание Томоса уже всеми членами Синода Вселенского патриархата, взорвал соцсети.
Теги: Украина, Донбасс, прогноз, ДНР
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