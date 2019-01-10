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КПП на лінії зіткнення завалило снігом
У зв'язку з критичними погодними умовами та випаданням великої кількості снігу представники регіонального офісу СММ ОБСЄ звернулися до української сторони СЦКК із запитом про надання додаткових гарантій безпеки для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки з розчищення ділянок у районах КПВВ з української сторони
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає Depo.ua.
Необхідні гарантії безпеки з боку Об'єднаних сил забезпечені своєчасно і у повному обсязі.
Проведення снігоприбирання відповідних цивільних служб з української сторони заплановані сьогодні на 10:00.
Українська сторона СЦКК заявляє, що необхідність і оперативність зазначених снігоприбиральних заходів викликана усуненням тимчасових труднощів, які в холодну пору року відчувають цивільні люди під час переміщення через КПВВ уздовж лінії зіткнення. Крім того, очищення доріг від снігових заторів сприятиме безпечному і безперешкодному пересуванню патрулів СММ через лінію зіткнення в рамках діючого Мандата.
Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію та збройні формування РФ не нехтувати нормами міжнародного гуманітарного права, дотриматися взятих зобов'язань і не вдаватися до провокативних дій під час проведення снігоприбиральних заходів у районах КПВВ.
Теги: Донбасс, снег, линия разграничения, КПВВ
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