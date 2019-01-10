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Архив - Донецкая область

Кравчук: "Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен"

10.01.2019 14:01
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Кравчук: "Разрушенный Донбасс Россия вернет, потому что он ей не нужен"

Первый президент Украины полагает, что оккупантам нищий и разграбленный Донбасс не нужен, поэтому они его вернут.

По словам Леонида Кравчука, вопросы деоккупации аннексированного Крымского полуострова и Донбасса рассматривать вместе нельзя, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Факты". Экс-президент считает, что Киев должен сесть за стол переговоров с Москвой. При этом Украина должна заручиться поддержкой партнеров, которые будут способствовать разрешению вопроса, причем Запад должен продолжать давить на страну-оккупанта.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, переговоры, Кравчук, Запад, деоккупация
 
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