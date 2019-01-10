- Металл мариупольских заводов вывозят в другие порты из-за блокады Азовского моря20:57
- Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые20:29
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении20:02
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища19:33
- Трое сотрудников «Воды Донбасса» получили ранения при взрыве 19:00
- "Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"18:31
- Умер боевик «ДНР» с позывным «Сеня»17:39
- На КПП под Горловкой скончались трое мужчин17:00
- В Донецке, Макеевке и Горловке появились товары со странными названиями16:18
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО15:59
Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые
Сегодня днем в результате обстрела в Донецкой области ранения получили три сотрудника коммунального предприятия "Вода Донбасса". Огнем полностью уничтожен военный автомобиль "ЗИЛ-131".
Информационные агентства сообщают, что в районе населенного пункта Крутая Балка при расчистке дороги к насосной станции Южнодонбасского водопровода под обстрел попали три работника компании, передает dialog.ua.
При этом вследствие обстрела снаряды повредили автомобиль, который после возгорания сгорел практически полностью. Боевики "ДНР" утверждают, что стрельбу вели с направления населенного пункта Каменка из СПГ и БМП-1. В Интернете также опубликовано видео сгоревшего автомобиля "ЗИЛ-131", а социальные сети утверждают, что провокация была подготовлена российскими военными. "Обстрелянный сепарами персонал фильтровальной станции "Вода Донбасса"... Ждали провокацию от пуйла, вот она..." - пишут в Сети.
Теги: Донбасс, пожар, обстрел, Вода Донбасса, автомобиль, ранения, ДНР, боевики, соцсети
- В ОРДО заявили о ранение трех сотрудников КП «Вода Донбасса»
- «ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки
- В Горловке из-за обстрелов сгорели два дома
- Со стороны оккупантов Донбасса летят мины и "фейки"
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены
- Боевики «ДНР» несут колоссальные потери в живой силе
- Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые20:29
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении20:02
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища19:33
- Трое сотрудников «Воды Донбасса» получили ранения при взрыве 19:00
- "Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"18:31
- Умер боевик «ДНР» с позывным «Сеня»17:39
- На КПП под Горловкой скончались трое мужчин17:00
- В Донецке, Макеевке и Горловке появились товары со странными названиями16:18
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО15:59
- В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта15:42
- Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые20:29
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении20:02
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища19:33
- Трое сотрудников «Воды Донбасса» получили ранения при взрыве 19:00
- "Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"18:31
- С начала сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек18:02
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Умер боевик «ДНР» с позывным «Сеня»17:39
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- На КПП под Горловкой скончались трое мужчин17:00
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''