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Архив - Донецкая область

На КПП под Горловкой скончались трое мужчин

10.01.2019 17:00
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На КПП под Горловкой скончались трое мужчин

Сегодня на подконтрольном НВФ «ДНР» КПП под неподконтрольной Украине Горловкой скончались три человека. Причиной смерти якобы стал сердечный приступ.

Об этом сообщил так называемый «глава администрации» города Иван Приходько, передает donpress.com.

Он отметил:

«К сожалению, сегодня на контрольно-пропускном пункте „Горловка“ умерли три человека».

По словам Приходько, умерли трое мужчин 1939, 1949 и 1959 годов рождения. Во всех трех случаях медики констатировали смерть в результате сердечного приступа.



Теги: Донбасс, Горловка, сердечный приступ, ДНР, медики, КПП, умерли, НВФ
 
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