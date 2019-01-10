На шахті на Донеччині сталася пожежа: Є постраждалий

10.01.2019 12:16

Учора, 9 січня, на шахті ВП "Котляревського" держпідприємства "Селидіввугілля" сталася пожежа, у якій постраждав один працівник

Про це повідомляє прес-центр ДСНС Донеччини

Повідомляється, що пожежа сталася в підсобному приміщенні шахти.

"Пожежу локалізували об 11:06 та ліквідували о 12:00. В результаті пожежі один зі співробітників шахти отримав отруєння продуктами горіння легкого ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Причину виникнення пожежі встановлюють.