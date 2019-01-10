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«Очень опасно!»: горловчанин показал на видео гигантские сосульки в центре города. ВИДЕО
В неподконтрольной Украине Горловке в центральной части города с крыш жилых домов свисают огромные сосульки и из-за потепления сползают целые навесы из обледеневшего снега.
Об этом сообщает житель города Михаил Светлов, который снял на видео дома, рядом с которыми лучше не ходить, так как в случае падения такого куска льда, можно получить серьезную травму, которая приведет к летальному исходу, передает donpress.com.
При этом местная «власть» не реагирует на ситуацию, поэтому обеспечить свою безопасность горожане вынуждены своими силами.
В комментарии к видео Светлов пишет:
«В Горловке сейчас настоящая зима. Снег, снег, снег кругом… А на крышах домов — сосульки и сползающие навесы из снега. В некоторых случаях они просто гигантские (в длину — 1,5−2 этажа)!! А прогноз погоды на пятницу, т. е. на завтра, обещает с обеда дождь и до 4 градусов тепла! Вот я и задумался, как же себя будут вести все эти «сюрпризы» на крышах и балконах? А ответ знают все… Направление моей прогулки легко определить по указателю на перекрестке, где-то между Донецком и Берлином! «
В видеоролике показан перекресток Пушкинская- Комсомольская. Также, автор видео показал дома напротив собора и улицу Кирова. В комментариях к видео пользователи пишут:
«Ух ничего себе, как владения Дедушки Мороза. Опасные гастроли»
«да с ним нужно быть аккуратными)»
«Очень опасно»
Теги: Донбасс, безопасность, Горловка, опасность, снег, крыша, сосулька, соцсети
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