- Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин08:31
- После допроса в полиции умер мужчина08:18
- Воины ООС с гражданского квадрокоптера разгромили позицию боевиков. ВИДЕО08:09
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
После допроса в полиции умер мужчина
Мужчина, задержанный за разбойное нападение в Селидово умер после допроса сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Сообщается, что жителя Украинска задержали по подозрению в совершении вооруженного налета. При проведении обыска у него были изъяты пистолеты, обрез ружья и граната, которой злоумышленник угрожал владельцу квартиры. Он смог завладеть 14 тысячами гривен.
«Во время проведения всех следственных действий присутствовал адвокат. Подозреваемого вывели для дальнейшего конвоирования в изолятор временного содержания. Во время процедуры перевода к спецтехнике он упал», — говорится в сообщении.
Как сообщила жена подозреваемого, он в последнее время злоупотреблял спиртным и часто жаловался на сердце. Назначена медицинская экспертиза для установления причин смерти. Предварительно врачи констатировали отрыв тромба.
По данным полиции предварительно смерть носит естественный характер, однако окончательная причина будет установлена после вскрытия тела.
Теги: Донбасс, Селидово, полиция, задержанный, допрос, умерший
- В Святошинском районе Киева в коллектор сбросили обезглавленное тело мужчины
- В Донбассе милиция задержала домашнего дебошира. А он оказался убийцей
- Кто и как "отработал" Селидово
- В Бирюлёво полицейские задержали 1200 мигрантов и авто с миллионами
- Задержан южанин, подозреваемый в убийстве Егора Щербакова
- Полиция Москвы отпустила задержанного журналиста Цимбалюка
- Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин08:31
- После допроса в полиции умер мужчина08:18
- Воины ООС с гражданского квадрокоптера разгромили позицию боевиков. ВИДЕО08:09
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Из мариупольского зоопарка сбежал хищник (ФОТО)20:20
- В Мариуполе совершено нападение на мужчину. Пострадавший в тяжелом состоянии18:20
- В ОРДО заявили об «уничтожении» беспилотника ВСУ под Авдеевкой17:51
- На Донбасс надвигается беда17:38
- Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин08:31
- Определились участники национального отбора на «Евровидение-2019»08:20
- После допроса в полиции умер мужчина08:18
- Воины ООС с гражданского квадрокоптера разгромили позицию боевиков. ВИДЕО08:09
- Коммунальный ад-2019: правительство показало новые тарифы, украинцы хватаются за сердце22:35
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Жителям неподконтрольной Горловки предложили вооружиться лопатами21:41
- Первый уровень опасности: На Донбассе объявлено штормовое предупреждение21:20
- Россия подготовила для ОРДО «концепцию геополитического развития»21:04
- Вся РФ в недоумении: Путин открыл в Калининграде газовую "дыру" с убытками в десятки миллиардов в год 20:55
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- «Доступные лекарства». Как можно получить бесплатные медикаменты14:30
- Медики рассказали, кому ни в коем случае нельзя употреблять имбирь09:48
- Названы пары знаков зодиака с самой большой совместимостью09:31
- Стало известно, какие популярные продукты могут ускорить старение20:55
- Популярная японская диета поможет резко похудеть20:28
- Статус ребенка, пострадавшего от войны на Донбассе: Заявление можно подать в ЦПАУ Мариуполя18:07
- Какие черты характера могут передаваться по наследству16:24
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- Не поможет даже Керченский мост: появился мрачный прогноз по Крыму
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''