После допроса в полиции умер мужчина

10.01.2019 08:18

Мужчина, задержанный за разбойное нападение в Селидово умер после допроса сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Сообщается, что жителя Украинска задержали по подозрению в совершении вооруженного налета. При проведении обыска у него были изъяты пистолеты, обрез ружья и граната, которой злоумышленник угрожал владельцу квартиры. Он смог завладеть 14 тысячами гривен.

«Во время проведения всех следственных действий присутствовал адвокат. Подозреваемого вывели для дальнейшего конвоирования в изолятор временного содержания. Во время процедуры перевода к спецтехнике он упал», — говорится в сообщении.

Как сообщила жена подозреваемого, он в последнее время злоупотреблял спиртным и часто жаловался на сердце. Назначена медицинская экспертиза для установления причин смерти. Предварительно врачи констатировали отрыв тромба.

По данным полиции предварительно смерть носит естественный характер, однако окончательная причина будет установлена ​​после вскрытия тела.