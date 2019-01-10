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Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин
10.01.2019 08:31
Сегодня, 10 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 330 авто.
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись в четверг по зимнему графику работы и работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 50/50;
«Марьинка» - 50/60;
«Новотроицкое» - 50/30;
«Гнутово» - 20/20.
Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
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