Ситуация на КПВВ сегодня, 10 января: У линии разграничеия стоят сотни машин

10.01.2019 08:31

Сегодня, 10 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 330 авто.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись в четверг по зимнему графику работы и работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 50/50;

«Марьинка» - 50/60;

«Новотроицкое» - 50/30;

«Гнутово» - 20/20.