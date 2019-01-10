«Угорели в блиндаже»: подразделения НВФ понесли небоевые потери

10.01.2019 21:30

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области подразделения НВФ все чаще несут небоевые потери.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на ГУР МОУ.

В украинской разведке отметили, что в районе поселка Гольмовский на окраине неподконтрольной Украине Горловки два члена НВФ, пребывая под воздействием наркотических веществ, отравились угарным газом в блиндаже. Кроме того, отмечается рост недовольства среди российских кадровых военных из-за задержки их ротации и невыплате «премий», обещанных их кремлевскими кураторами.

При этом данные о случаях небоевых потерь и протестных настроениях среди личного состава постоянно замалчиваются главарями ОРДЛО.