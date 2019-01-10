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«Угорели в блиндаже»: подразделения НВФ понесли небоевые потери
10.01.2019 21:30
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области подразделения НВФ все чаще несут небоевые потери.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на ГУР МОУ.
В украинской разведке отметили, что в районе поселка Гольмовский на окраине неподконтрольной Украине Горловки два члена НВФ, пребывая под воздействием наркотических веществ, отравились угарным газом в блиндаже. Кроме того, отмечается рост недовольства среди российских кадровых военных из-за задержки их ротации и невыплате «премий», обещанных их кремлевскими кураторами.
При этом данные о случаях небоевых потерь и протестных настроениях среди личного состава постоянно замалчиваются главарями ОРДЛО.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, угарный газ, блиндаж, потери, НВФ, ООС
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