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Умер боевик «ДНР» с позывным «Сеня»
10.01.2019 17:39
Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут боевые и не боевые потери. Так, сообщается о смерти боевика «ДНР» с позывным «Сеня».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает источник, 7 января 2019 года, умер боевик «ДНР» Верховод Сергей Николаевич с позывным «Сеня».
О Верховоде известно, что он родился в Северодонецке 27 ноября 1980 года.
Известно, что 27 декабря 2014 года боевик был обменян, как военнопленный и снова примкнул к боевикам «ДНР».
Теги: Донбасс, боевик, оккупация, умерший, ДНР, потери, обмен пленными
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