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Архив - Донецкая область

В Донецке был заминирован дом

10.01.2019 12:59
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В Донецке был заминирован дом

В неподконтрольном украинским властям Донецке «минировали» частный дом. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».
Как утверждают в «ДНР», инцидент произошел 9 января. «Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Виктора Исакова – анонимное сообщение о заминировании частного дома. Спасатели ГПСО г. Донецк обеспечили пожарную безопасность при обследовании дома сотрудниками полиции. ВОП не обнаружено», – говорится в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, МЧС, ДНР, минирование
 
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