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В Донецке, Макеевке и Горловке появились товары со странными названиями
Во временно оккупированных Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах появились товары со странными названиями. Люди озадачены.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированные Донецк, Макеевку, Горловку и другие населенные пункты, в последнее время привозят различные товары, в том числе и продукты питания, из РФ. Судить об их качестве – дело вкуса. Однако, жителей временно оккупированных территорий приводят в недоумение названия, предлагаемых продуктов. Так, на кондитерских отделах появились конфеты «Укус женщины», Слеза мужчины», «Закуска аристократа». Цены на «слезы, укусы и закуску» вполне аристократические – 500+ рублей за 1 кг (около 200 грн). Вряд ли рядовой житель временно оккупированных территорий с доходом 2500-5000 рублей сможет позволить себе купить такие конфеты.
Местные производители, вероятно, пытаясь не отстать от «российского авторитета» называют некоторые виды выпущенных товаров весьма своеобразно – так, появились сосиски и вареная колбаса «Папа может».
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«А еще есть «Слеза мужчины», «Дядя Коля», «Закуска аристократа», ето конфеты такие… И сосиски с красочным названием «Папа может»...».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Горловка, Макеевка, продукты, конфеты, кондитерские изделия, соцсети
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