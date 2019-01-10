В Макеевке по инициативе «мэра» устраивают «каток в фонтане»

10.01.2019 13:20

Во временно оккупированной Макеевке, засыпанной снегом, оккупационный «мэр» города решил проявить инициативу и дал указание сделать на месте фонтана возле ЦУМа «каток».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке, которую, как и другие временно оккупированные населенные пункты Донецкой области, занесло снегом, а люди страдают из-за невозможности нормально передвигаться по городу, «мэр» решил устроить перед ЦУМом в фонтане… «каток». Сегодня на место будущего «катка» направлена «толпа рабочих», которые «откапывают фонтан». Неизвестно, как «мэр» представляет себе «каток» на месте фонтана, хотя бы из-за того, что в центре «чаши» находятся три источника, из которых летом должна бить вода. Вероятно, катающимся на коньках придется отрабатывать сложные пируэты, объезжая препятствия.

Заливкой «катка» предстоит заняться «МЧС ДНР». Вероятно, заливка катка намного важнее, чем разблокировать людей, заблокированных в доме обвалившимся подъездным козырьком.

Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:

«Макеевка с упорством достойным лучшего применения толпа рабочих откапывает «фонтан» у ЦУМа, мер пообещал сделать там каток, идея как бы неплохая, воплощается в жизнь строго по Черномырдину»,

«Забота у нас простая, забота наша такая, и нету других забот!»,

«МЧС ДНР вчера не только доставали из снежных заносов автобусы, скорые грузовики и легковые авто, но и залили 2 катка».