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В Макеевке ведется массовая вырубка молодых деревьев на улицах
Во временно оккупированной Макеевке ведется массовая вырубка деревьев в городской черте. Притом под вырубку идут не старые, «аварийные», деревья, а молодые, здоровые.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Макеевке с приходом к «власти» оккупационного «мэре» начали твориться странные дела. В городе скоростными методами, даже в выходные дни, ведется массовая вырубка молодых деревьев на улицах, во дворах и парках.
Подобная ситуация наблюдается и во временно оккупированной Горловке, однако местные «власти» называют этот процесс «кронированием». В результате на улицах остаются «огрызки» деревьев и кучи веток. Относительно крупные бревна сразу же вывозятся в неизвестном направлении.
Вот как описывают происходящее в Макеевке местные жители:
«В ДНР именно в г. Макеевке с приходом и.о. мэра Ляховца стал процветать «бизнес» по вырубке деревьев в городской черте. Как был выбран подрядчик известно только узкому кругу из числа «тружеников» городской администрации из числа «близких» к Ляховцу. Интересно и то, что вырубку проводят даже в выходные дни — что за срочность? Например по ул. К. Маркса в центре города вырубка проводилась 30 декабря 2018 года. Перекрыто было даже движение по улице. Известно, что в выходные дни оплата рабочим проводится по двойному тарифу. Видно очень спешили освоить остаток бюджетных средств! Часть стволов и веток осталась лежать на дороге. По пенькам как раз видно, деревья не были старыми»,
«Макеевка! Куда дровишки толкают?»,
«На фронт в окопы?».
Теги: Донбасс, Горловка, Макеевка, бизнес, вырубка, дрова, ДНР, деревья
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