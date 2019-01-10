В Макеевке ведется массовая вырубка молодых деревьев на улицах

10.01.2019 15:21

Во временно оккупированной Макеевке ведется массовая вырубка деревьев в городской черте. Притом под вырубку идут не старые, «аварийные», деревья, а молодые, здоровые.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Макеевке с приходом к «власти» оккупационного «мэре» начали твориться странные дела. В городе скоростными методами, даже в выходные дни, ведется массовая вырубка молодых деревьев на улицах, во дворах и парках.

Подобная ситуация наблюдается и во временно оккупированной Горловке, однако местные «власти» называют этот процесс «кронированием». В результате на улицах остаются «огрызки» деревьев и кучи веток. Относительно крупные бревна сразу же вывозятся в неизвестном направлении.

Вот как описывают происходящее в Макеевке местные жители:

«В ДНР именно в г. Макеевке с приходом и.о. мэра Ляховца стал процветать «бизнес» по вырубке деревьев в городской черте. Как был выбран подрядчик известно только узкому кругу из числа «тружеников» городской администрации из числа «близких» к Ляховцу. Интересно и то, что вырубку проводят даже в выходные дни — что за срочность? Например по ул. К. Маркса в центре города вырубка проводилась 30 декабря 2018 года. Перекрыто было даже движение по улице. Известно, что в выходные дни оплата рабочим проводится по двойному тарифу. Видно очень спешили освоить остаток бюджетных средств! Часть стволов и веток осталась лежать на дороге. По пенькам как раз видно, деревья не были старыми»,

«Макеевка! Куда дровишки толкают?»,

«На фронт в окопы?».