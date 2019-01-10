Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений

10.01.2019 21:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений

На Алчевском металлургическом комбинате обвалилась крыша одного из цехов.

Об этом рассказал на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что старая крыша, не выдержав тяжести снега, просто рухнула, передает "Диалог.UA".

Блогер пишет, что вскоре в "республиках" будут разваливаться и другие заводы, поскольку оккупанты не станут вкладывать деньги в предприятия, которые они отжали. Боевики просто выжмут последние ресурсы из них.

Пользователи соцсети отметили, что именно так выглядит "русский мир", от которого только разрушения и убытки.



Теги: Донбасс, Алчевск, снег, завод, предприятие, крыша, боевики, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх