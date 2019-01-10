В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений

10.01.2019 21:59

На Алчевском металлургическом комбинате обвалилась крыша одного из цехов.

Об этом рассказал на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

Он отметил, что старая крыша, не выдержав тяжести снега, просто рухнула, передает "Диалог.UA".

Блогер пишет, что вскоре в "республиках" будут разваливаться и другие заводы, поскольку оккупанты не станут вкладывать деньги в предприятия, которые они отжали. Боевики просто выжмут последние ресурсы из них.

Пользователи соцсети отметили, что именно так выглядит "русский мир", от которого только разрушения и убытки.