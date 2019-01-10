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В ОРДО заявили о ранение трех сотрудников КП «Вода Донбасса»
Трое сотрудников коммунального предприятия «Компания „Вода Донбасса“» получили ранения в результате обстрела под неподконтрольной Украине Ясиноватой Донецкой области.
Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов, передает donpress.com.
Представитель ОРДО отметил:
«Сегодня, 10 января, во время очистки проезда на рабочее место от снега сотрудниками КП „Вода Донбасса“ в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода, открыли огонь по служебному автомобилю. Обстрел велся с направления населенного пункта Каменка с применением СПГ и БМП-1, в результате чего ранения различной степени тяжести получили трое мужчин — сотрудников коммунального предприятия».
Якубов отметил, что в ходе обстрела автомобиль компании загорелся.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, пожар, обстрел, Вода Донбасса, коммунальщики, автомобиль, ДНР, СЦКК
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