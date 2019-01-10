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В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта
10.01.2019 15:42
В одном из пабликов в социальной сети жители неподконтрольной части Донецкой области опубликовали фото разрушенного боевыми действиями донецкого аэропорта.
На снимке показаны руины в прошлом современного роскошного здания и посеченные осколками деревья. В комментариях к фото пользователи отмечают:
«Развалины».
«Такой город был жить хотелось, а сейчас тупо выживание. И молишься чтоб не прибило»
«Таких пейзажей сейчас много в Донецке… зато по русски разрешили говорить».
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, русский язык, фото, руины, Донецкий аэропорт
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