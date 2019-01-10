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Архив - Донецкая область

В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта

10.01.2019 15:42
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В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта

В одном из пабликов в социальной сети жители неподконтрольной части Донецкой области опубликовали фото разрушенного боевыми действиями донецкого аэропорта.

На снимке показаны руины в прошлом современного роскошного здания и посеченные осколками деревья. В комментариях к фото пользователи отмечают:

«Развалины».

«Такой город был жить хотелось, а сейчас тупо выживание. И молишься чтоб не прибило»

«Таких пейзажей сейчас много в Донецке… зато по русски разрешили говорить».

Источник: donpress.com



Теги: Донецк, Донбасс, русский язык, фото, руины, Донецкий аэропорт
 
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