В сети опубликовали новые фото руин донецкого аэропорта

10.01.2019 15:42

В одном из пабликов в социальной сети жители неподконтрольной части Донецкой области опубликовали фото разрушенного боевыми действиями донецкого аэропорта.

На снимке показаны руины в прошлом современного роскошного здания и посеченные осколками деревья. В комментариях к фото пользователи отмечают:

«Развалины».

«Такой город был жить хотелось, а сейчас тупо выживание. И молишься чтоб не прибило»

«Таких пейзажей сейчас много в Донецке… зато по русски разрешили говорить».

Источник: donpress.com