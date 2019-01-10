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Ветер, туман и снегопад: непогода продолжает атаковать Донбасс
10 и 11 января в Донецкой области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. На подходе – снегопад, информирует avdeevka.city.
По данным Укргидрометцентра, с 11-13 часов 10 января на территории Донецкой области будет наблюдаться туман с видимостью 200-500 м, который сохранится до конца дня.
Как отмечают спасатели со ссылкой на синоптиков, 11 января Донетчину накроют мокрый снег и дождь. Местами возможен гололед, мокрый снег, метели. Прогнозируемый прирост снежного покрова - 10-15 см.
Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности, напоминают представители ГСЧС. Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.
Теги: Донбасс, ветер, снегопад, туман, прогноз погоды
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