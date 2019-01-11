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Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"
В террористической "ДНР" вызвала нешуточный скандал история о фейковой поездке главаря "республики" Дениса Пушилина на фронт.
"Глава ДНР" в очередной раз стал объектом для насмешек в рядах сепаратистов, передает "Диалог.UA".
У Пушилина рассказали о его поездке к террористам "ДНР" на линию фронта еще в конце сентября прошлого года. Однако по некой причине история всплыла только сейчас.
Сепаратисты обратили внимание на тот факт, что до сих пор нет ни единой фотографии данного события.
"По-прежнему ждем фотографии Пушилина на передовой. Прошло сто дней. НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ. Клоуны, сколько можно врать народу?" - задался вопросом сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка". Над Пушилиным, которому было лень даже устроить постановочные фото "с фронта", смеются.
Ставленника Кремля обвиняют в трусости.
Примечательно, что ранее Пушилин поставил Кремль в неловкое положение правдой о "наступлении ВСУ".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, фейк
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