Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

​Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"

11.01.2019 07:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
&#8203;Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"

В террористической "ДНР" вызвала нешуточный скандал история о фейковой поездке главаря "республики" Дениса Пушилина на фронт.

"Глава ДНР" в очередной раз стал объектом для насмешек в рядах сепаратистов, передает "Диалог.UA".

У Пушилина рассказали о его поездке к террористам "ДНР" на линию фронта еще в конце сентября прошлого года. Однако по некой причине история всплыла только сейчас.

Сепаратисты обратили внимание на тот факт, что до сих пор нет ни единой фотографии данного события.

"По-прежнему ждем фотографии Пушилина на передовой. Прошло сто дней. НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ. Клоуны, сколько можно врать народу?" - задался вопросом сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка". Над Пушилиным, которому было лень даже устроить постановочные фото "с фронта", смеются. 

Ставленника Кремля обвиняют в трусости.

Примечательно, что ранее Пушилин поставил Кремль в неловкое положение правдой о "наступлении ВСУ".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, фейк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх