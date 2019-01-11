​Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"

11.01.2019 07:45

В террористической "ДНР" вызвала нешуточный скандал история о фейковой поездке главаря "республики" Дениса Пушилина на фронт.

"Глава ДНР" в очередной раз стал объектом для насмешек в рядах сепаратистов, передает "Диалог.UA".

У Пушилина рассказали о его поездке к террористам "ДНР" на линию фронта еще в конце сентября прошлого года. Однако по некой причине история всплыла только сейчас.

Сепаратисты обратили внимание на тот факт, что до сих пор нет ни единой фотографии данного события.

"По-прежнему ждем фотографии Пушилина на передовой. Прошло сто дней. НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ. Клоуны, сколько можно врать народу?" - задался вопросом сепаратистский telegram-канал "Это ДНР, детка". Над Пушилиным, которому было лень даже устроить постановочные фото "с фронта", смеются.

Ставленника Кремля обвиняют в трусости.

Примечательно, что ранее Пушилин поставил Кремль в неловкое положение правдой о "наступлении ВСУ".



Источник: www.dialog.ua