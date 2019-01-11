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Архив - Донецкая область

Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов

11.01.2019 10:30
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Боевики получили жесткий ответ за нападение на ВСУ и огонь из минометов

Пресс-центр Операции Объединенных сил информировал о том, что оккупанты РФ пустили в ход тяжелое запрещенное вооружение на Донбассе.

Минувший сутки, 10 января, бандформирования "Л/ДНР" три раза нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA". Более того, было зафиксировано применение вооружения, запрещенного минскими соглашениями. 

Сообщается, что боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских войск в районе населенного пункта Желтое на луганском направлении.

А позиции ВСУ возле поселков Водяное и Павлополь на мариупольском направлении пострадали от атак оккупантов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из-за обстрелов противника ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Данные разведки гласят, что один сепаратист был уничтожен и двое ранены.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, боевик, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы
 
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