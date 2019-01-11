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Боевики расстреляли и сожгли машину с украинцами: «Паника вокруг, есть раненые»
11.01.2019 11:20
На Донбассе произошло ужасающее ЧП с украинцами.
10 января под обстрел попали несколько гражданских, вследствие обстрела боевиков сгорел автомобиль ЗИЛ-131, на котором ехали люди.
Сообщается о троих тяжело раненых в результате инцидента, который произошел в районе села Крутая Балка Донецкой области.
Известно, что пострадавшими в ситуации оказались сотрудники компании «Вода Донбасса». Предприятие обеспечивает водой более трех миллионов человек — как на подконтрольной Украине территории, так и в оккупированной зоне.
Под обстрел коммунальщики попали, так как расчищали дорогу к насосной станции, от которой зависит работа южнодонбасского водопровода.
Известно также, что принадлежащий коммунальщикам автомобиль сгорел.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, машина, расстрел, ДНР, ЛНР, боевики
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