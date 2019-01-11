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Донецкую область предупредили об опасности
11.01.2019 21:15
12 января ночью и утром в Донецкой области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед.
Осложнения погодных условий соответствуют первому (желтом) уровню опасности, отмечают спасатели региона. Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, погода, гололед
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