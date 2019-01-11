Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск

11.01.2019 12:30

В Донецкой области ухудшилась погода - снег с дождем, усиление ветра. Из-за осадков ограничено движение на некоторых дорогах Запорожской, в частности на трассе Бердянск - Мариуполь.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, по состоянию на 7:00 11 января ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на трассе М-14 Бердянск - Мариуполь (с. Осипенко до границы с Донецкой областью).

Отмечается, что в Донецкой области транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Источник: https://www.0629.com.ua