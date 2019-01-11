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Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск
11.01.2019 12:30
В Донецкой области ухудшилась погода - снег с дождем, усиление ветра. Из-за осадков ограничено движение на некоторых дорогах Запорожской, в частности на трассе Бердянск - Мариуполь.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области, по состоянию на 7:00 11 января ограничено движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на трассе М-14 Бердянск - Мариуполь (с. Осипенко до границы с Донецкой областью).
Отмечается, что в Донецкой области транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Бердянск, Мариуполь, закрытие, непогода, трасса
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