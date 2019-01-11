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Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел
11.01.2019 13:00
Вчера под обстрел попала машина компании «Вода Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Инцидент произошел во время расчистки дороги к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. Автомобиль ЗИЛ-131, на котором передвигались работники, пострадал от попадания боеприпаса.
По уточненным данным, пострадали три человека – один сотрудник компании ранен, двое контужены.
Ранее сообщалось, что у двух населенных пунктов под Мариуполем на Донетчине произошли перестрелки, в Луганской области применены минометы.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, война, машина, обстрел, Вода Донбасса
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