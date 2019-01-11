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В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке
Состояние трех госпитализированных пострадавших при обрушении навеса на центральном рынке в неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) оценивается как средней степени тяжести. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в пресс-службе «министерства здравоохранения ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.
«Состояние госпитализированных пострадавших – средней степени тяжести. Состояние четвертого пострадавшего – удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается гражданам в полном объеме», – говорится в сообщении.
Напомним, что в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, крыша, обвал, ДНР
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