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В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке

11.01.2019 21:47
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В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке

Состояние трех госпитализированных пострадавших при обрушении навеса на центральном рынке в неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) оценивается как средней степени тяжести. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в пресс-службе «министерства здравоохранения ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«Состояние госпитализированных пострадавших – средней степени тяжести. Состояние четвертого пострадавшего – удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается гражданам в полном объеме», – говорится в сообщении.

Напомним, что в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) сегодня, 11 января, обрушился металлический навес торговых рядов на территории «Красного рынка» по всей площади 23 торговых мест.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Макеевка, крыша, обвал, ДНР
 
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