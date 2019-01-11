В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО

11.01.2019 09:47

Из-за военного конфликта на Донбассе «Укрзализныця» понесла убытки, поэтому необходимо провести оценку нанесенного ущерба и подготовить иск против России. Об этом написал министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш в Twitter .

Этот вопрос Черныш предлагает рассмотреть на заседании специальной межведомственной комиссии, которая занимается вопросами отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

«Еще один вопрос, который требует комплексного решения: из-за оккупации РФ части Донбасса, мы потеряли около 28−30 тыс. вагонов. Нужно оценить убытки, которые понесла „Укрзализныця“ и подготовить судебный иск к РФ», — написал Черныш.

Источник: https://donpress.com