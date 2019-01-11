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В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
11.01.2019 20:48
Мещанский суд Москвы признал виновным в мошенничестве и приговорил к шести годам лишения свободы экс-главаря «воздушной разведки ДНР» Дмитрия Лысаковского. Об этом сообщает ТАСС.
В суде отметили:
«Лысаковский признан виновным в мошенничестве и приговорен к шести годам колонии, такой же срок получил его сообщник Петр Чихун».
Кроме того, еще одного фигуранта дела — Михаила Чернова — приговорили к 11 годам лишения свободы. Отмечается, что суд признал Лысаковского, Чихуна и Чернова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе следствия была установлена причастность злоумышленников к рейдерскому захвату старинного особняка на Гоголевском бульваре в Москве.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Москва, тюрьма, ДНР, мошенники
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