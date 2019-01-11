В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие

11.01.2019 18:20

Сегодня от тяжести снега в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая область) рухнул торговый ряд. Об этом сообщает Телеграм-канал Donbuzz, освещающий новости неподконтрольного Донбасса, а также опубликовавший видео с места событий.

«В Макеевке, на Красном рынке, от тяжести снега рухнул торговый ряд. Очевидцы сообщают о наличии пострадавших, на место прибыли несколько скорых и МЧС», — говорится в сообщении.

На видео видно двух пострадавших женщин.

Источник: https://zi.dn.ua