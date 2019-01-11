Главная / Новости / Донецкая область / В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие
Последние новости раздела
- В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие18:20
- За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»17:43
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)17:05
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие
11.01.2019 18:20
Сегодня от тяжести снега в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая область) рухнул торговый ряд. Об этом сообщает Телеграм-канал Donbuzz, освещающий новости неподконтрольного Донбасса, а также опубликовавший видео с места событий.
«В Макеевке, на Красном рынке, от тяжести снега рухнул торговый ряд. Очевидцы сообщают о наличии пострадавших, на место прибыли несколько скорых и МЧС», — говорится в сообщении.
На видео видно двух пострадавших женщин.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, снег, пострадавшие
Читайте также:
- За выходные спасатели МЧС "откопали" из снега почти 70 машин (ФОТО)
- Первый снег привел к авариям и замыканиям
- Подземные переходы в Макеевке завалило снегом (ФОТО)
- Спасатели вытащили из сугроба грузовик
- "ЕВРО" на крови: на акции в защиту животных публично казнили собаку
- Движение по трассе Донецк-Макеевка парализовано
- В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие18:20
- За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»17:43
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)17:05
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- Россияне угрожают Путину вооруженным восстанием 18:40
- В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие18:20
- На Земле ожидается сильнейшая магнитная буря18:00
- За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»17:43
- Мир шокировала новость о закрытии популярного мессенджера17:20
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)17:05
- Жителям оккупированных территорий упростили условия участия в ВНО16:55
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- "Крымский мост уже движется", - эксперт рассказал о крупных проблемах "стройки века" 16:32
- Будет есть кусками: Путин вновь готовит захват Украины16:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке