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Архив - Донецкая область

В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие

11.01.2019 18:20
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В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие

Сегодня от тяжести снега в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая область) рухнул торговый ряд. Об этом сообщает Телеграм-канал Donbuzz, освещающий новости неподконтрольного Донбасса, а также опубликовавший видео с места событий.

«В Макеевке, на Красном рынке, от тяжести снега рухнул торговый ряд. Очевидцы сообщают о наличии пострадавших, на место прибыли несколько скорых и МЧС», — говорится в сообщении.

На видео видно двух пострадавших женщин.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Макеевка, снег, пострадавшие
 
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