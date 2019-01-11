В ОБСЕ рассказали об очередях в пункте пропуска в Станице Луганской

11.01.2019 11:37

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ продолжают наблюдать за ситуацией с пересечением гражданским населением линии разграничения в Станице Луганской (Луганская обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 10 января.

«В 10:00 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) команда СММ видела приблизительно 170 человек, которые стояли в очереди, чтобы пройти в подконтрольные правительству районы, и около 15 человек в очереди на переход в обратную сторону. Наблюдатели видели еще 40 человек, которые стояли в очереди на автобусной остановке неподалеку. Спустя примерно 3 часа на контрольном пункте въезда-выезда к северу от моста в Станице Луганской команда СММ видела приблизительно 800 человек, которые стояли в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, и около 100 человек в очереди на переход в обратную сторону», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.

Источник: https://dnews.dn.ua