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В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина
Из-за сложных погодных условий на днях могут подорожать некоторые продукты — это овощи, зелень, грибы, яблоки и груши. Об этом сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Так, эксперт отметил:
«Мы уже это наблюдали на прошлой неделе, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом. Так, картофель в конце декабря стоил в Киеве от 7−8 гривен за килограмм. Сейчас килограмм продают от 10 гривен, цена доходит даже до 20 гривен».
Кроме того, могут подорожать картофель, морковь, свекла, все виды капусты и лука, отечественные помидоры, петрушка, укроп, шпинат, все салаты, грибы, яблоки и груши. Дорошенко добавил:
«В первую очередь, дефицит может возникнуть на рынках. Однако может затронуть и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды. Это Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Харьковская, Донецкая и Луганская области».
Отмечается, что морозы будут влиять на цены и в будущем, так как затраты на тепло будут закладывать в себестоимость продукции.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, продукты, повышение
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