За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»

11.01.2019 17:43

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе.

Так, за минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на данные разведки, за минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР».