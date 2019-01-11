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Архив - Донецкая область

За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»

11.01.2019 17:43
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За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе.

Так, за минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщает пресс-служба ООС со ссылкой на данные разведки, за минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР».



Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики
 
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