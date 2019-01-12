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«ДНР»: Банда Сафоненко
Летом 2018 года в Донецке вынесли приговор участникам так называемой “Банды Юриста”.
На скамье подсудимых оказались 10 человек, которых судили за их “деятельность” в 2015 году: разбои, грабежи, пытки, вымогательства, похищение людей, убийства. “Юрист” – это позывной Сергея Булгакова, который в то время возглавлял группу быстрого реагирования казаков, подчиняющихся Юрию Сафоненко. Сафоненко в то время привлек в свой “Казачий союз “Область войска Донского” немало людей. При этом многие отмечали наличие у Сафоненко материальных ресурсов для привлечения новобранцев. Однако интересоваться их происхождением было не принято. Как стало известно сейчас, Сафоненко использовал свою группу быстрого реагирования для выбивания денег с предпринимателей. Схема была простая: казачки Сафоненко врывались в дом к бизнесмену, обвиняя его в связях со спецслужбами Украины. При этом они требовали деньги или другое имущество как наказание за проступок бизнесмена. Несговорчивых вывозили в свой подвал, где проводили пытки. Некоторых в итоге убивали. В какой-то момент, они развернули свою деятельность настолько масштабно, что на них обратил внимание Захарченко, так как ему от казачков никаких “процентов” не поступало. В итоге последовало решение о разоружении всех вооруженных группировок, не подчиняющихся Захарченко, в том числе и казаков Сафоненко. Последний, узнав о намерениях “главы ДНР”, сбежал в Россию, оставив своих казачков. Некоторых из них просто разогнали, многих посадили, группировку “Юриста” решили оформить официально, чтобы хоть как-то создать вид работающей правоохранительной системы.
Сафоненко же, успев нажиться на бедах предпринимателей, сейчас пытается создать из себя образ идейного защитника Донбасса, изгнанного из “ДНР” за правду.
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, банда, ДНР, казаки, Захарченко, предприниматели
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