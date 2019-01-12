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Донбасские сложности: 20 человек не смогли пересечь линию разграничения
Представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) Алексей Жуганов сообщил сегодня, 12 января, новые данные о ситуации на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда.
По словам Жуганова, все донбасские КПВВ, расположенные у линии разграничения, работают в штатном режиме, а за вчерашний день на подконтрольную Украины территорию и обратно последовало почти 38 тыс. человек и 4220 транспортных средств (интересно, что в утренней сводке Госпогранслужбы были указаны меньшие цифры).
В пропуске через линию разграничения, по разным причинам, отказано 20 лицам. Представителями Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил было изъяли контрабандного товара на сумму более 107 тыс. гривен.
Также Жуганов сообщил, что вчера на Донбассе задержано двое граждан, которые, согласно базе данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подозреваются в сотрудничестве с преступной оккупационной властью и ее сторонниками, передает avdeevka.city.
Напомним, что в новом отчете СММ ОБСЕ сообщается о многочисленных сложностях, с которыми сталкивается гражданское население, пытаясь пересечь линию разграничения на Донбассе.
Теги: Донбасс, задержание, ГФС, пункты пропуска, КПВВ, Нацполиция, ГПСУ, ООС
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