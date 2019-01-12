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Архив - Донецкая область

Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине

12.01.2019 09:16
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Гигантские очереди в Еленовке: пенсионера парализовало в машине

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области жалуются на тяжелейшие условия проезда блокпостов, которые контролируют незаконные вооруженные формирования. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает ДонПресс
По их словам, очереди искусственно удерживаются представителями НВФ, люди часами, а иногда и сутками не могут проехать, и в результате у многих ухудшается состояние здоровья. Также все чаще фиксируется смерть в очереди — люди не выдерживают очередей.
По данным дончан, за последние дни на блокпостах во временно неподконтрольной Украине Еленовке погибли уже 4 человека. Вчера, 11 января, прямо в машине парализовало пенсионера.
«Вчера на КПВВ Еленовка пенсионера парализовало в машине, пока стояли в очереди. Это спецоперация по уничтожению несчастных пенсионеров. Прибежали МЧС и доктора, но очередь с места не сдвинулась», — пишут очевидцы.
«Это 4 -я жертва за вчерашний день», — сообщил еще один автор.



Теги: Донбасс, пенсионер, машина, паралич, очередь, Еленовка, КПВВ
 
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