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Архив - Донецкая область

Горловчане показали фото катастрофического состояния дорог в городе

12.01.2019 10:22
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Горловчане показали фото катастрофического состояния дорог в городе

Во временно оккупированной Горловке продолжается снежный коллапс – дороги не пригодны ни для проезда, ни для хождения пешком.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке от выпавшего более, чем полуметрового слоя снега, город оказался почти полностью парализованным. Проезжая часть дорог покрыта снежной кашей, в которой полностью тонут колеса как легковых автомобилей, так и городского транспорта. Автобусы и троллейбусы буксуют.
На тротуарах, в большей части города, протоптаны «лисьи тропки», по которым пешеходы могут двигаться в одном направлении и строго друг за другом. На крышах домов висят огромные сосульки, достигающие длины почти 2-х этажей. Зато для сведения горловчан постоянно размещаются памятки о том, как вести себя в гололед и об опасности сосулек. Оккупационные «власти» даже не пытаются хоть немного исправить ситуацию.
Горловчане запечатлели происходящее в городе и выложили фото в сеть:
«Дороги не чистят, у нас сегодня так».



Теги: Донбасс, Горловка, катастрофа, снег, транспорт, сосулька, дороги
 
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