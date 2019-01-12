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Протестующим на ГП «Селидовуголь» начали выплачивать долги по зарплате, женщины приостановили голодовку
На ГП «Селидовуголь» на Донетчине четверо работниц не промышленной группы объявили о приостановке голодовки, которая продолжалась 10 суток, после того как им выплатили часть задолженности по зарплате и пообещали не позднее вторника выплатить оставшийся долг.
Работницы службы качества требовали погашения задолженности за почти пять месяцев.
Сегодня на ГП «Селидовуголь» было всем работникам непромышленной группы зачислили оставшиеся 30% заработной платы за сентябрь, а также 50% за октябрь, сообщил ИА «Вчасно» глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По словам Михаила Волынца всего было выплачено 10 миллионов гривень, также женщинам пообещали не позднее вторника погасить оставшийся долг.
«Женщинам позвонил глава области Александр Куць и заверил, что не позднее вторника ГП „Селидовуголь“ получит 27 миллионов, — сказал Михаил Волынец. — Он не уточнил, из какого источника будут получены эти деньги, от реализации угля или из бюджета, но эти средства будут потрачены на выплату заработной платы работникам непромышленной группы. Женщины объявили о приостановке акции протеста и будут выходить из голодовки».
Профсоюзный лидер отметил, что, если задолженность по зарплате не будет погашена в полном объеме, работницы возобновят акцию протеста.
Напомним, что забастовка на ГП «Селидовуголь» началась 17 декабря, когда около 80 работниц службы качества объявили, что не будут выполнять свои обязанности до тех пор, пока им не выплатят задолженность по зарплате, которая составляла около 5 месяцев. Руководство предприятия проигнорировало требования бастующих и даже перед новогодними праздниками не выплатило женщинам ни копейки. 2 января отчаявшиеся работники предприятия объявили голодовку, которая продолжалась 10 дней.
Также все это время на предприятии продолжалась акция протеста работниц службы качества, которые являлись на свои рабочие места, но не приступали к выполнению обязанностей.
Теги: Донбасс, протест, зарплата, голодовка, женщины, ГП "Селидовуголь", долги
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