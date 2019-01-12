Рыба, часы и корм для животных не смогли пересечь донбасскую линию разграничения

12.01.2019 11:28

За минувшие сутки, 11 января, в контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных у донбасской линии разграничения, наблюдалось некоторое уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.

Так, через КПВВ вчера проследовало 35000 человек и 4000 транспортных средств, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Суточная статистика пересечения КПВВ выглядит следующим образом:

«Майорское» - 8445 человек и 965 транспортных средств;

«Марьинка» - 7715 человек и 1295 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 6970 человек и 1215 транспортных средств;

«Гнутово» - 2370 человек и 560 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 9460 человек.

Также стало известно, что вчера военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с представителями ГФС, действующими в составе Объединенных сил, в КПВВ «Гнутово» и «Новотроицкое» помешали трем попыткам нарушения правил перемещения через линию разграничения товаров. В частности, на временно оккупированную территорию пытались перевезти мороженую рыбу и часы, а в обратном направлении корм для животных. Стоимость товаров составляет более 100 000 гривен. Сейчас они изъяты для принятия правового решения.

Отметим, что утром 12 января у контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой области скопились очереди из 335 авто.