- Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто08:38
- ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"08:31
- Смерти, снегопады и страшные очереди: мучения при пересечении донбасской линии разграничения08:24
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО08:17
- В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке21:47
- Донецкую область предупредили об опасности21:15
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»20:48
- В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие18:20
- За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»17:43
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)17:05
Смерти, снегопады и страшные очереди: мучения при пересечении донбасской линии разграничения
В новом отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 11 января) сообщается о многочисленных сложностях, с которыми сталкивается гражданское население, пытаясь пересечь линию разграничения на Донбассе, сообщает avdeevka.city.
Наблюдатели уточняли сообщения о том, что на блокпосте вооруженных формирований в Горловке от сердечного приступа скончалось трое гражданских лиц (мужчины 80–89 лет, 70–79 лет и 60–69 лет соответственно), пока они ожидали в очереди на пересечение линии соприкосновения. Персонал морга в Горловке сообщил СММ, что в тот же день с блокпоста вооруженных формирований в Горловке в морг доставили тела трех мужчин упомянутой возрастной категории. По словам работников, их смерть наступила по естественным причинам.
10 января приблизительно в 9:30 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены патруля Миссии видели очередь из около 3 000 человек, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, и примерно 500 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении. На находящейся рядом автобусной остановке наблюдатели видели еще 500 человек. Спустя примерно 3 часа на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ), расположенном к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели около 120 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также примерно 250 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении.
Между двумя передовыми блокпостами вооруженных формирований на автодороге Н20 к югу от н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) члены патруля СММ видели, как небольшой трактор очищал дорогу от снега. Команда Миссии видела около 150 человек, которые стояли на заснеженной дороге, ожидая прохода из неподконтрольных правительству районов через нулевой блокпост Вооруженных сил Украины, расположенный в 3,5 км к северо-востоку от н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка). Во время своего пребывания на этом участке патруль СММ видел, что с северной стороны блокпоста возле Березового было припарковано 11 автобусов. Трое водителей автобусов (40–49 лет) сказали, что они осуществляют регулярные перевозки людей между нулевыми блокпостами Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований. Они также отметили, что проезд на дороге затруднен из-за снега и погодных условий.
Кроме того, на этом же блокпосте Вооруженных сил Украины в Березовом трое женщин (две в возрасте 50–59 лет и одна в возрасте 80–89 лет) сообщили СММ, что часами ждут автобус на холоде, чтобы проехать расстояние приблизительно в 7 км — от этого блокпоста до КПВВ в н. п. Новотроицкое (подконтрольный правительству, 36 км к юго-западу от Донецка). Присутствовавшие военнослужащие Вооруженных сил Украины сказали, что между этими двумя блокпостами курсирует недостаточное количество автобусов и ситуация усугубляется неблагоприятными погодными условиями на дорогах и обильными снегопадами.
Теги: Донбасс, смерть, снегопад, линия разграничения, КПВВ, очереди
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения
- Донбасские пункты пропуска: мрачное предсказание
- На КПВВ "Зайцево" от сердечного приступа умер мужчина
- Сколько человек вчера штурмовало донбасские блокпосты
- Пожаловаться на работу КПВВ на линии разграничения на Донбассе можно по мобильному приложению
- Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе
- Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто08:38
- ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"08:31
- Смерти, снегопады и страшные очереди: мучения при пересечении донбасской линии разграничения08:24
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО08:17
- В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке21:47
- Донецкую область предупредили об опасности21:15
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»20:48
- В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие18:20
- За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»17:43
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)17:05
- Ситуация на КПВВ сегодня, 12 января: В очередях — более 300 авто08:38
- ВСУ наказали боевиков за срыв перемирия: у террористов пополнение в "бригаде-200"08:31
- Смерти, снегопады и страшные очереди: мучения при пересечении донбасской линии разграничения08:24
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО08:17
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Ученым удалось остановить старение у мышей22:15
- В «ДНР» сообщили о состоянии пострадавших при обвале крыши на рынке в неподконтрольной Маеевке21:47
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Донецкую область предупредили об опасности21:15
- Этот шаг Украины стал исторической катастрофой для Путина: западные СМИ рассказали о крупном поражении Москвы21:00
- Почему уже нельзя просто выбрасывать молочные зубы ребенка22:31
- Медики подсказали, как спастись от переохлаждения21:31
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции20:15
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке
- "Снега по пояс, замурованы", - жители поселка у Макеевки сидят без хлеба в холодной "тюрьме" из-за боевиков "ДНР"
- Жаркий ночной бой на Донбассе: бойцы ВСУ ответным ударом точно ликвидировали боевиков