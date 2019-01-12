Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики

12.01.2019 09:05

Обрушение кровли одного из торговых павильонов "Красного рынка" в Макеевке; в этом же городе – обрушение кровли прокатного цеха меткомбината. В той же Макеевке на шахте "Холодная балка" - обрушение кровли склада, обрушение кровли пятиэтажного дома в Ясиноватой, обрушение кровли одного из цехов Алчевского металлургического комбината. Это перечень недавно произошедших на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей очень серьезных происшествий, во время которых не обошлось без пострадавших, передает "Диалог.UA".

Эти ЧП объединяет то, что все они произошли из-за того, что кровли сооружений не выдержали огромной массы лежавшего на них снега. Снега, который не убирался по причине бесхозяйственности и равнодушия "чиновников" оккупационной "власти" и их наплевательского отношения к своим обязанностям. "На шахте холодная балка. Тоже склад сложило вместе с краном. Чтобы чистить, надо остановить предприятия. Людей не хватает на каждом участке. Молодых мало. Вернее дурачков мало за копейки работать. Такая ситуация везде на госпредприятиях", - пишут в макеевских пабликах местные жители. Снежные зимы не экзотика для Донбасса даже при том, что в последнее время климат значительно смягчился. Примечательно, что на неоккупированной части востока Украины, как и в других регионах страны, таких инцидентов единицы. А на оккупированных статистика просто ужасающая – одно "снежное" крупное ЧП следует за другим. Как будто для оккупационной власти "чиновников" специально подыскивали из краев, где снега отродясь не видели и что делать с ним, не знают.

Впрочем, "чиновники" – преимущественно местные, хорошо осведомленные об особенностях климата территории, где они живут и работают. Кстати, живут на налоги, которые взимаются в том числе и с людей, торгующих на том же "Красном рынке" в оккупированной Макеевке.

Потому люди справедливо возмущаются тем, что при драконовских налогах "власти" устроили в городе "снежный апокалипсис". И пострадавших во время происшествия на "Красном рынке" было не так много лишь потому, что жители Макеевки стараются без большой необходимости не выходить из домов. Город – в снежном плену, причиной которого стали не только обильные снегопады, но и полное нежелание местной "власти" обеспечивать хотя бы относительный порядок. Да и как его обеспечить, если при миллионных неофициальных доходов ТОП-"чиновников" оккупационных "администраций" зарплата дворника в той же Макеевке – 3-4 тыс. руб., то есть, такая, что ее даже нищенской не назовешь. Потому и никто не соглашается на каторжный труд за эти гроши. Техника для механизированной уборки улиц или распродана теми же "чиновниками", или вышла из строя. Результат – город, по которому нельзя не пройти, не проехать, рушащиеся под тяжестью снега крыши. Ситуация в этом городе, на который приходится три из пяти перечисленных выше крупных "снежных" инцидентов, - действительно критическая. И как бы ни старались пропагандисты, утверждающие, что пострадавших значительно меньше, чем об этом говорят люди, правды уже не скрыть. Так никто не верит официальным данным, утверждающим, что во время катастрофы на "Красном рынке" пострадали только три человека. Говорят о как минимум пяти пострадавших. Кстати, в соцсетях пишут, что ситуация осложнялась еще и тем, что скорая не могла подъехать к месту происшествия из-за огромных сугробов. Жители городов, расположенных на оккупированной части Донбасса, уже отчаялись и не ждут от местной "власти" решения проблем, которые создала "внезапно наступившая зима". Так, в соцсетях размещено уже немало обращений к жителям верхних этажей домов с просьбами хотя бы "вооружиться" швабрами и посбивать сосульки, выросшие в некоторых местах до двух метров и представляющих очень большую опасность для людей.

"Такой адской зимы в Луганске не было никогда, даже центр практически не почищен. С фасадов свисают толстые сосульки, а дорожки на тротуарах есть только благодаря тому, что по ним шли ноги луганчан, а не проехала техника", "В Луганске и вообще в "ЛНР" зимний ужас, некоторые города реально заблокированы из-за снега. Пасечник вам об этом не скажет... Такое впервые за последние лет 10, снег никто не чистит и даже не собирается", - пишут луганчане в соцсетях.